6м.2дм. 3см. + 12м. 61см.

Математика
6м.2дм. 3см. + 12м. 61см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
623см+1261см=1884см=18м.8дм.4см
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