6м.2дм. 3см. + 12м. 61см.
Математика
6м.2дм. 3см. + 12м. 61см.
Ответ(ы):
Гость:
623см+1261см=1884см=18м.8дм.4см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
По рассказу Му-му. План отзыва. 1. Общее впечатление о прочитаном (понравилось ил?? нет). 2. О чем это произведение. 3. Кто из героев понра...
Математика
Экскурсантов можно посадить в лодки или по 4 человека или по 6 человек. в том и друг??м случае свободных мест не останется . сколько было экскурсан...
Русский язык
Русский язык
Обществознание