А) нок (6и8) б) нок(15и25) в) нок (16и12) г) нок(48и42)
Математика
А) нок (6и8) б) нок(15и25) в) нок (16и12) г) нок(48и42)
Ответ(ы):
Гость:
Нок 6 и 8 = 24 нок 15 и 25 = 75 нок 16 и 12 = 48 нок 48 и 42 = 336
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