"Медеу мұз айдыны"-тақырыбына әңгіме құрау 2 сынып

Қазақ тiлi
"Медеу мұз айдыны"-тақырыбына әңгіме құрау 2 сынып
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Алмас,Ислам,Асел медеу мұз айдыны да коньки киіп,сырғанап жатыр .Енді сырғана үйренген Алмас бір неше рет құлап жатыр.Ал Асел болса өте жақсы сырғанап жатыр.Аселге 1топ  бала қол шапалақтап жатыр.Ислам мен Асел Алмасты есіне түсіріп Алмасқа конькимен сырғанауды үйретті.Күн жақсы аяқталды
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