"Медеу мұз айдыны"-тақырыбына әңгіме құрау 2 сынып
Қазақ тiлi
"Медеу мұз айдыны"-тақырыбына әңгіме құрау 2 сынып
Ответ(ы):
Гость:
Алмас,Ислам,Асел медеу мұз айдыны да коньки киіп,сырғанап жатыр .Енді сырғана үйренген Алмас бір неше рет құлап жатыр.Ал Асел болса өте жақсы сырғанап жатыр.Аселге 1топ бала қол шапалақтап жатыр.Ислам мен Асел Алмасты есіне түсіріп Алмасқа конькимен сырғанауды үйретті.Күн жақсы аяқталды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть записати 10-15 просторічних слів зі шкільного вжитку. Терміново потрібн??, будь ласка!!!!!
Алгебра
Математика
В однрой стае а гусей, а во второй -на b гусей меньше.Сколько всего гусей в обеих стаях. Составь выражение и найди его значение,если а=36, b=18
Обществознание
Русский язык
Помогите пожалуйста, из данного предложения составить словосочетания с вопросам??. Мы спрятались от дождя в шалаше под ёлкой.
Математика
В двух хранилищах было 1000 ц картофеля.когда из этих хранилищ взяли картофеля поро??ну, в одном из них осталось 249 ц, а в другом- 187 ц.Сколько ц...
Русский язык
Найдите предложение с простым глагольным сказуемым: 1 Сашка отказался от моей по??ощи и хотел сам наколоть дров 2 От дочки часто приходили пись...
Математика