В однрой стае а гусей, а во второй -на b гусей меньше.Сколько всего гусей в обеих стаях. Составь выражение и найди его значение,если а=36, b=18

Математика

В однрой стае а гусей, а во второй -на b гусей меньше.Сколько всего гусей в обеих стаях. Составь выражение и найди его значение,если а=36, b=18

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