Помогите пожалуйста задания 305
Математика
Помогите пожалуйста задания 305
Ответ(ы):
Гость:
1) 6 × 2 = 12 м² площадь пола 2) 2400 ÷ 12 = 200 г/м² расход лака Ответ: 200 г/м²
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