Привести примеры правильного и не правильного выбора,сделанного тобой? Плиз сейч??с очень надо

Экономика
Привести примеры правильного и не правильного выбора,сделанного тобой? Плиз сейч??с очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный выбор - пойти в музыкальную школу. Неправильный - бросить ее.
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