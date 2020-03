Дано: 12 глаголов (в рамке), 12 предложений (ниже). Подумайте, который из глаголов подставить вместо многоточия в каждое предложение. Внимание! Каждый глагол может быть употреблен только один раз. Подсказка: не забывайте о том...

Дано: 12 глаголов (в рамке), 12 предложений (ниже). Подумайте, который из глаголов подставить вместо многоточия в каждое предложение. Внимание! Каждый глагол может быть употреблен только один раз. Подсказка: не забывайте о том, что правильные и неправильные глаголы образуют Past Participle по-разному! die, enjoy, happen, snow, want, start, buy, drink, know, meet, play, close It was cold in the room and I ... the window. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! When I was a child I ... to be an actress. The accident ... last week. My father ... of cancer last year. My sister ... the holidays. The show ... at 7 p.m. yesterday. The weather is fine today but 2 days ago it ... all day. Yesterday I ... a very nice shirt. I can still remember that night when I ... too much beer. Alex ... he was wrong. They ... basketball all Sunday. It was 1988 when I ...him.

