Выберите одну пословицу из числа приведённых в 21 параграфе и сочините смешную сценку или рассказ,заглавием которого послужила бы эта пословица.Примените в своём произведении комическую неожиданность.Вот пословицу на тему котор...

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Выберите одну пословицу из числа приведённых в 21 параграфе и сочините смешную сценку или рассказ,заглавием которого послужила бы эта пословица.Примените в своём произведении комическую неожиданность.Вот пословицу на тему которые надо сочинить смешную сценку или рассказ:В огороде бузина,а в Киеве дядька;Не было у бабы хлопот,так купила порося;На бедного Макара все шишки валятся;В тихом омуте черти водятся.Заранее спасибо

Автор: Гость