Мхи папоротники хвощи и плауны как размножаются

Биология
Мхи папоротники хвощи и плауны как размножаются
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спорами, у папоротников точки такие на нижней части листа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите по 2 примера химических реакций желательно на листочек, просто 2 ПРИМЕРА! :-)
Ответить
Математика
Какая единица измерение получится если м * км?
Ответить
Английский язык
Напишите пожалуйста английские слова русскими буквами для правильности произношения: soup, cheese, chicken, a sausage, an egg.
Ответить
Математика
Решите задачу : Первый отрезок на 8 см длиннее второго, а третий - на 4 см короче второго. На сколько сантиметров первый отрезок длиннее второго?
Ответить
Русский язык
Ребят помогите пожалуйста по русскому языку! Как вы думаете , глаголы примиритьс??-мириться имеют тот же корень , что и глаголы умирать-умереть ?...
Ответить
Биология
Помогите решить эту фотографию
Ответить
Русский язык
Прочитайте запишите падежные вопросы словосочетание футбольный мяч старший брат стальное кольцо
Ответить
Русский язык
Начальная форма слова "относящихся"
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Россказ про розу на английском
Ответить