Ребят помогите пожалуйста по русскому языку! Как вы думаете , глаголы примиритьс??-мириться имеют тот же корень , что и глаголы умирать-умереть ? Или эти слова с разными корнями ? Докажите.

Русский язык
Ребят помогите пожалуйста по русскому языку! Как вы думаете , глаголы примиритьс??-мириться имеют тот же корень , что и глаголы умирать-умереть ? Или эти слова с разными корнями ? Докажите.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите решить эту фотографию
Ответить
Русский язык
Прочитайте запишите падежные вопросы словосочетание футбольный мяч старший брат стальное кольцо
Ответить
Русский язык
Начальная форма слова "относящихся"
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Россказ про розу на английском
Ответить
Математика
Не выполняя вычислений, найди значение: 56-х=56-11
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить 3,4
Ответить
Химия
Составьте уравнение по следующей схеме H2O--->H2+O2
Ответить
Биология
Помогите плиз я правильно сделала фото внутри
Ответить
Русский язык
.ИЗМЕНИТ СЛОВ ОБРАЗЦУ НОЖ -НОЖИ . ПИСАТЬ-ПИШИ. ЕРШ-... ЛУЖА-.... КАМЫШ-... ГРУША-.... ЛЫЖА-.... ЕЖ-..... ДРУЖИТЬ-.... СПИСАТЬ-..... СПЕШИТЬ-.... РА...
Ответить