Ребят помогите пожалуйста по русскому языку! Как вы думаете , глаголы примиритьс??-мириться имеют тот же корень , что и глаголы умирать-умереть ? Или эти слова с разными корнями ? Докажите.

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Ребят помогите пожалуйста по русскому языку! Как вы думаете , глаголы примиритьс??-мириться имеют тот же корень , что и глаголы умирать-умереть ? Или эти слова с разными корнями ? Докажите.

Автор: Гость