Не выполняя вычислений, найди значение: 56-х=56-11
Математика
Не выполняя вычислений, найди значение: 56-х=56-11
Ответ(ы):
Гость:
X = 11 Ну логично же...
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