.ИЗМЕНИТ СЛОВ ОБРАЗЦУ НОЖ -НОЖИ . ПИСАТЬ-ПИШИ. ЕРШ-... ЛУЖА-.... КАМЫШ-... ГРУША-.... ЛЫЖА-.... ЕЖ-..... ДРУЖИТЬ-.... СПИСАТЬ-..... СПЕШИТЬ-.... РАССКАЗАТЬ-...
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.ИЗМЕНИТ СЛОВ ОБРАЗЦУ НОЖ -НОЖИ . ПИСАТЬ-ПИШИ. ЕРШ-... ЛУЖА-.... КАМЫШ-... ГРУША-.... ЛЫЖА-.... ЕЖ-..... ДРУЖИТЬ-.... СПИСАТЬ-..... СПЕШИТЬ-.... РАССКАЗАТЬ-...
Ответ(ы):
Гость:
Ножи . лужицы корочи и прибавляй и всё
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