Неологизмы (новые слова) в казахском языке. Примеры и одно предложение с неологизмом
Қазақ тiлi
Неологизмы (новые слова) в казахском языке. Примеры и одно предложение с неологизмом
Ответ(ы):
Гость:
Неологизм(жаңа сөздер)-тілдегі жаңа ұғымды білдіретін сөздер:ғарыш,жер серігі,жолсерік,үнтаспа,жеделхат,саяжай,ермексаз,теңге,теңге. Бүгін мұғалімдер зейнетақыларын алды
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