Помогите пожалуйста сделать запись.2 класс. Периметр треугольника равен 20 санти??етрам. Какой длины могут быть стороны треугольника, если он равнобедренный и длина одной из его сторон 8 сантиметров? Найди не одно решение?

Математика

Помогите пожалуйста сделать запись.2 класс. Периметр треугольника равен 20 санти??етрам. Какой длины могут быть стороны треугольника, если он равнобедренный и длина одной из его сторон 8 сантиметров? Найди не одно решение?

Автор: Гость