Помогите пожалуйста сделать запись.2 класс. Периметр треугольника равен 20 санти??етрам. Какой длины могут быть стороны треугольника, если он равнобедренный и длина одной из его сторон 8 сантиметров? Найди не одно решение?
Математика
Помогите пожалуйста сделать запись.2 класс. Периметр треугольника равен 20 санти??етрам. Какой длины могут быть стороны треугольника, если он равнобедренный и длина одной из его сторон 8 сантиметров? Найди не одно решение?
Ответ(ы):
Гость:
8+6+6=20 8+8+4=20 Стороны треугольника могут быть 8,8,4 сми 6,6,8 см.
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