Соинение на тему :"Может ли виртуальное общение заменить реальное"

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Социальная сеть-польза или вред? На такой вопрос можно отвечать не задумываясь - ВРЕД ! Существуют люди разных категорий: кто-то сидит за компьютером день и ночь,общаясь с кем-либо,скачивая что-либо, вообщем,"живет" в интернете; для кого-то компьютер и интернет служат только для работы; а кто-то сидит и просто общается с тысячами людей. Садясь за компьютер,человек погружается в виртуальный мир-мир нереальных возможностей. Конечно, общаясь сидя дома,или, находясь в разных регионах люди могут видеть друг друга через камеры.Это говорит о том,что всё меняется, появляется что-то новое,что-то совершенствуется.Но даже если люди и могут видеть друг друга на расстоянии- это не может заменить живое общение. Общение между людьми-это самое замечательное,что дано нам в этой жизни. Вот представьте,что весь мир перестал общаться в реальности: бабушки перестали сидеть на лавочках и освоили компьютер,улицы опустели и весь мир погрузился в виртуальную жизнь,где можно общаться сидя в интернете день и ночь.Ведь теперь существуют так называемые виртуальные магазины,где так же можно все приобрести и никуда не надо ходить! Сидя в такой атмосфере,мне кажется,самому человеку надоест такая жизнь. Ему захочется чего-то реального: видеть улыбку родных и друзей,гулять по любимым местам города,и находить новые знакомства в реальной жизни.Ведь всего интернет заменить не может,а значит и живое общение тоже! Итак,как мы выяснили,интернет не приносит никакой пользы для человека,а значит и не может заменить живое общение!