Көрме мен мұражайда адам өзін-өзі қалай ұстау керек
Қазақ тiлi
Көрме мен мұражайда адам өзін-өзі қалай ұстау керек
Ответ(ы):
Гость:
Адам өзін қоғамдық жерлерде тәртіпті,сыпайы,мәдиенетін көрсетіп өзін ұстау керек.Қоғамдық жерлерге мысал,көрме,мұражай және т.б.Адам өзін мәдиенетшілігін көрсету ол да жақсы іс.
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