Помагите апределить падеж к словам железные, скамейки,носки,корова.
Русский язык
Помагите апределить падеж к словам железные, скамейки,носки,корова.
Ответ(ы):
Гость:
Железные падеж винительный или именительный скамейки иминительный или винительный носки тоже самое и еорова тоже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В двух канистрах 36 л родниковой воды, причём в одной из них на 12 л больше, чем в другой. Во сколько раз одна канистра тяжелее другой?
Русский язык
Биология
1)как правильна сказать "дайте мне , пожалуйста ..." а) ягоду лимона б) яблоко лим??на в) померанец лимона г) соплодие лимона д) к...
Математика
Витя купил 2,4 кг моркови. Сколько моркови купил коля, если известго, что он купил 3/8 того что купил витя
Математика