Помагите апределить падеж к словам железные, скамейки,носки,корова.

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Помагите апределить падеж к словам железные, скамейки,носки,корова.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Железные падеж винительный или именительный скамейки иминительный или винительный  носки тоже самое и еорова тоже
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