В двух канистрах 36 л родниковой воды, причём в одной из них на 12 л больше, чем в другой. Во сколько раз одна канистра тяжелее другой?

Математика
В двух канистрах 36 л родниковой воды, причём в одной из них на 12 л больше, чем в другой. Во сколько раз одна канистра тяжелее другой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+х+12=36 2х+12=36 2х=36-12 х=12 х+12=24 в два раза тяжелее
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