В двух канистрах 36 л родниковой воды, причём в одной из них на 12 л больше, чем в другой. Во сколько раз одна канистра тяжелее другой?

Математика

В двух канистрах 36 л родниковой воды, причём в одной из них на 12 л больше, чем в другой. Во сколько раз одна канистра тяжелее другой?

Автор: Гость