Сочинение на тему зимние забавы
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Сочинение на тему зимние забавы
Ответ(ы):
Гость:
Зимой после уроков во дворе всегда очень много ребят. Здесь не бывает скучно: громкие крики и радостный смех звучат, пока родители с помощью всевозможных уловок не заманят нас домой. Возле школы у нас огромная горка. Как только ударили морозы, старшие школьники залили ее водой, и теперь по ледяному спуску с хохотом и визгом летят десятки мальчишек и девчонок. Кто-то неловко съехал, кто-то полетел кувырком, кто-то потерял на льду перчатки — все вызывает смех! Перчатки обязательно найдутся, упавшему помогут встать — и снова наверх, на горку!
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