Помогите надо сыну вечернюю какой падеж??????????

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Помогите надо сыну вечернюю какой падеж??????????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вечернюю (что?) прогулку (к примеру) - винительный падеж.
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