Какой корень в словах свои, казалась, листья. инея ,вершинами

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Какой корень в словах свои, казалась, листья. инея ,вершинами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) казал 2) лист 3)ине 4)ршина
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