Ребят даю 20 балов нужно сочинение на тему мое хобби футбол 10 предложений!

Гость: Гость:

Хобби это увлечение которое имеет любой человек.Мое хобби это плаванье.Вначале мне было не очень интересно,но потом спустя некоторые занятия я понял то, что я буду заниматься этим всегда. Буду учиться и может быть когда нибудь поеду на соревнование.Я считаю то, что хобби это полезная вещь для человека!!!