Ребят даю 20 балов нужно сочинение на тему мое хобби футбол 10 предложений!

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Ребят даю 20 балов нужно сочинение на тему мое хобби футбол 10 предложений!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хобби это увлечение которое имеет любой человек.Мое хобби это плаванье.Вначале мне было не очень интересно,но потом спустя некоторые занятия я понял то, что я буду заниматься этим всегда. Буду учиться и может быть когда нибудь поеду на соревнование.Я считаю то, что хобби это полезная вещь для человека!!!
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