ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!! Решите пожалуйста №116 и №118 Подробно

Геометрия
ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!! Решите пожалуйста №116 и №118 Подробно
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