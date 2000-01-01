Неожиданные изобретения которые появились в будущем

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Неожиданные изобретения которые появились в будущем
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Автор: Гость
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Сообщений: 291 Какие изобретения могут появиться в будущем(в быту через 20-30 лет)? « : 08 Ноябрь 2010, 05:54:59 » Как может выглядеть наше будущее на бытовом уровне через 20-30 лет? Для чего это...Может просто так - может если предполагать будуще можно что-то сделать, вложиться в отрасль которая будет востребована в будущем. Если сравнить настоящее с прошлым - 20-30 лет назад. Не распространены были персональные компьютеров, социальные сети и интернет,плоские ТВ, DVD, сотовые телефонов, пластиковых пакетов для продуктов в таком количестве. Мало кто мог предполагать что письмо(e-mail) на другой конец света может дойти за пару минут, в письме можно отправить томик БСЭ. Ещё любой человек может забраться в дикое место где может не ступала нога человека и возмущаться что не может по сотовому друзьям позвонить. Фантасты того времени в своих рассказах предполагали что изменится в 2000-2010 годах - нашем настоящем. Очень много чего не сбылось. Автомобили не полетели и остались почти такими же, одежда сильно не изменилась, на луну мы смотрим также из окна, управление погодой на таком же нулевом уровне. У домов поменялся немного внешний вид и всё. Видеофоны не нашли широкого распространения. Что нового может появиться через 20-30 лет? Это новое может быть то что сейчас людям сильно не хватает. Или может быть то что сейчас и не нужно и не важно. Интернет на мой взгляд врят-ли был необходимостью в 80-х годах. А индивидуальных телефонов сильно не хватало. И 20-30 лет не большой срок для изобретений - обычно через 10(20-30) лет находит распространение то что сейчас только-только исследуется и в единичным экземплярах. Это может быть: 1) Автомобиль с электронным водителем(Сейчас проводятся эксперементы) 2) Полностью автоматизированная система ГИБДД - камеры и пр.(отсутствие людей с полосатыми палочками) 3) Может это электронный дятел-воспитатель. Заставляет ребёнка учить уроки и не играть долго в комп. 4) Может бюрократия исчезнет. Вместо бумаги всё будет в электронном виде. Может бумажные деньги вообще исчезнут. 5) Может большая часть жизни будет в интернет, on-line играх. Взрослые люди будут хвастаться "недвижимостью" в игре купленной за огромные реальные деньги 6) Может найдут лекарства от многих болезней которые сейчас считаются неизелчимые(вич и пр.) 7) Может примитивные бытовые роботы появятся Может все замки будут электронные и открываться с одного электронного ключа Может через 20-30 лет слово кашелёк будет как слово галоши - вещь редкая и не особо нужная. Все ключи, документы, деньги, сотовый будет заменять одно устройство и всё будет записано на него. Компьютерные вирусы, глюки и хакеры может станет прошлым, редким и забытым как сейчас дефицит, талоны на колбасу. Возможно зайдя в магазин человек остановит взгляд на полке(холодильнике) целик забитым питьевой водой разных производителей. Бензин это может будет горючее на котором ездили 10-15 лет назад. И слово уже значит что-то другое. Возможно ГМО стало качественным и все люди едят это ГМО и радуются жизни. Может интернет станет очень контролируемым государством и будет иметь значение не как свободная сеть а из что-то вроде библиотеки, школы
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