Почему горюет автор повести бедная лиза
Литература
Почему горюет автор повести бедная лиза
Ответ(ы):
Гость:
Он сочувствует главной героине.
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