Почему так важно, чтобы люди разных национальностей дружили? Написать предложени?? 10
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Почему так важно, чтобы люди разных национальностей дружили? Написать предложени?? 10
Ответ(ы):
Гость:
Потому что у национальных людей сердце доброе и хорошее
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