Помогите плиз я правильно сделала фото внутри

Биология
Помогите плиз я правильно сделала фото внутри
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