Решите задачу : Первый отрезок на 8 см длиннее второго, а третий - на 4 см короче второго. На сколько сантиметров первый отрезок длиннее второго?
Математика
Решите задачу : Первый отрезок на 8 см длиннее второго, а третий - на 4 см короче второго. На сколько сантиметров первый отрезок длиннее второго?
Ответ(ы):
Гость:
Первый отрезок - ? см, на 8 см длинее 2. Второй отрезок - ? см, на 4 см больше третьего Третий отрезок - ? см, (на 4 см меньше второго) 1) 8 + 4 = 12 (см.) Ответ: первый отрезок длинее второго на 12 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ребят помогите пожалуйста по русскому языку! Как вы думаете , глаголы примиритьс??-мириться имеют тот же корень , что и глаголы умирать-умереть ?...
Биология
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Английский язык
Математика