Решите задачу : Первый отрезок на 8 см длиннее второго, а третий - на 4 см короче второго. На сколько сантиметров первый отрезок длиннее второго?

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Первый отрезок - ? см, на 8 см длинее 2. Второй отрезок - ? см, на 4 см больше третьего Третий отрезок - ? см, (на 4 см меньше второго) 1) 8 + 4 = 12 (см.) Ответ: первый отрезок длинее второго на 12 см