Сложноподчиненные предложения со схемами ПРИМЕРЫ

Русский язык
Сложноподчиненные предложения со схемами ПРИМЕРЫ
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Гость:
Я ем яблоко,оно очень вкусное!
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