Один из четырёх углов,которые получаются при пересечении двух прямых,прямой.Найд??те остальные углы...
Математика
Один из четырёх углов,которые получаются при пересечении двух прямых,прямой.Найд??те остальные углы...
Ответ(ы):
Гость:
Если пересекаются только две прямые линии, и один угол равен 90 град., то все четыре угла у одной точки пересечения - прямые. Противоположные углы равны, т.к. образованы продолжением прямых линий, а смежные углы равны 180 град минус 90 град., тоже по 90 градусов.
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