8x-7=3x+n корень уравнения 1)-2 2)-0.2 3)0.4 4)3
Математика
8x-7=3x+n корень уравнения 1)-2 2)-0.2 3)0.4 4)3
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