Для отчизны не жаль жизни. Объясни её смысл.

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В современной России принимают меры,направления на формирования патриотических чувств у подростков,которые сохраняют целости общества и многое другое,а самое главное сохранения государства.Притворить в жизни эти цели возможно через актуализацию одной из главных обязанностей гражданина нашей страны-обязательно по защите Отечества,так проктически внедрения в жизни мировоззренческих и нравственных основ сознательно го служения Отечества. Как-то как