Для отчизны не жаль жизни. Объясни её смысл.
Обществознание
Для отчизны не жаль жизни. Объясни её смысл.
Ответ(ы):
Гость:
В современной России принимают меры,направления на формирования патриотических чувств у подростков,которые сохраняют целости общества и многое другое,а самое главное сохранения государства.Притворить в жизни эти цели возможно через актуализацию одной из главных обязанностей гражданина нашей страны-обязательно по защите Отечества,так проктически внедрения в жизни мировоззренческих и нравственных основ сознательно го служения Отечества. Как-то как
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста, из данного предложения составить словосочетания с вопросам??. Мы спрятались от дождя в шалаше под ёлкой.
Математика
В двух хранилищах было 1000 ц картофеля.когда из этих хранилищ взяли картофеля поро??ну, в одном из них осталось 249 ц, а в другом- 187 ц.Сколько ц...
Русский язык
Найдите предложение с простым глагольным сказуемым: 1 Сашка отказался от моей по??ощи и хотел сам наколоть дров 2 От дочки часто приходили пись...
Математика
Экономика
Химия
СПАСАЙТЕ запишите формулы :сульфата цинка,фосфата кальция,хлорида калия,цитрата меди (2).поставьте валентность над атомами металлов и кислотными ...
Математика