Помогите пожалуйста, из данного предложения составить словосочетания с вопросам??. Мы спрятались от дождя в шалаше под ёлкой.

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Помогите пожалуйста, из данного предложения составить словосочетания с вопросам??. Мы спрятались от дождя в шалаше под ёлкой.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спряталимь где  в шалаше  спрятались от чего от дождя спрятались где под елкой
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