Помогите пожалуйста, из данного предложения составить словосочетания с вопросам??. Мы спрятались от дождя в шалаше под ёлкой.

Русский язык

Помогите пожалуйста, из данного предложения составить словосочетания с вопросам??. Мы спрятались от дождя в шалаше под ёлкой.

Автор: Гость