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-7/11-1/2 помогите пожалуйста
Математика
-7/11-1/2 помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7/11-1/2=-14/22-11/22=-25/22=-1 3/22
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