Сочинение кем ты видиш себя через 10 лет. Я вижу себя зубным врачом помогите
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Сочинение кем ты видиш себя через 10 лет. Я вижу себя зубным врачом помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 10 лет я вижу себя зубные врачом. Мне нравится профессия зубного врача. Зубной помогает людям , чтобы их зубы были крепкими здоровыми и красивыми. Я буду лечить зубы, ухаживать за ними. Ведь зубному очень важно чтобы его больные оставались довольным. Я с детства интересуюсь этой профессией. Зубной врач это трудная работа, если неправильно будешь лечить зубы, то, тогда человек пострадает от этого. для этого я буду старатся
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