Как расставлять коэффициенты в хим. уравнениях? 12 баллов за четкий ответ

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Химическое уравнение составляют на основе закона сохранения массы, то есть исходя из того, что число атомов каждого элемента в левой и правой частях уравнения должно быть одинаковым. Для этого перед формулами веществ стаят коэффициенты. Коэффициенты перед формулами показывают число молекул, которое участвует в реакции. Например, Al + O2 = Al2O3 В левой части алюминия - 1 атом, кислорода - 2 атома, в правой алюминия - 2 атома, кислорода - 3 атома. Находим наименьшее общее кратное для атомов кислорода = 6. 6 делим на 2 = 3 (это коэффициент перед кислородом в левой части). 6 делим на 3 = 2 - коэффициент для кислорода в правой части: Al + 3O2 = 2Al2O3 Теперь считаем алюминий: слева - 1 атом, а справа - 2 х 2 = 4 атома. Уравниваем: 4Al + 3O2 = 2Al2O3