(9x+ 8y) * (6x +3y) =

Математика
(9x+ 8y) * (6x +3y) =
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9x+ 8y) * (6x +3y) = 54х² + 27ху + 48ху + 24у² =  54х² + 75ху + 24у²
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