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Providitedioganal BD etogo kvadrata
Математика
Providitedioganal BD etogo kvadrata
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Гость:
Проведите диагональ BD этого квадрата
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