Providitedioganal BD etogo kvadrata

Математика
Providitedioganal BD etogo kvadrata
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведите диагональ BD этого квадрата
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