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7 /12- 1 /4 плииииз очень срочно
Математика
7 /12- 1 /4 плииииз очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/12-1/4=7/12-(1/4)*3=7/12-3/12=4/12=1/3
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