Помогите решить: 0,125*x=1,1

Математика
Помогите решить: 0,125*x=1,1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=0,125/1,1=1,25/11 х=0,1136363636363636
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