Заполни таблицу Особенности строения соцветий тип соцветия особенности строения названия растений
Биология
Заполни таблицу Особенности строения соцветий тип соцветия особенности строения названия растений
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Соцветия : 1. Простые: 2. Сложные: *Початок * Зонтик *Зонтик * Колос *Корзинка * Кисть *Колос *Кисть *Головка *Завиток *Щиток А особенности и названия в таблицах
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