Заполни таблицу Особенности строения соцветий тип соцветия особенности строения названия растений

Биология
Заполни таблицу Особенности строения соцветий тип соцветия особенности строения названия растений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соцветия : 1. Простые:                         2. Сложные: *Початок                              * Зонтик *Зонтик                                * Колос *Корзинка                            * Кисть  *Колос *Кисть  *Головка *Завиток *Щиток  А особенности и названия в таблицах 
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