Решите пример плиз: -3 + -15 -(-27)= ??? P.S. 11 баллов, математика!
Математика
Решите пример плиз: -3 + -15 -(-27)= ??? P.S. 11 баллов, математика!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3+(-15)-(-27)=-3-15+27=9
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