-С Р О Ч Н О- После захвата нейтрона ядро изотопа урана 92U235 превращается в радиоакт??вный изотоп урана, который после двух последовательных бета-распадов превращается в плутоний. Сколько нейтронов содержит ядро атома плутония?
Физика
-С Р О Ч Н О- После захвата нейтрона ядро изотопа урана 92U235 превращается в радиоакт??вный изотоп урана, который после двух последовательных бета-распадов превращается в плутоний. Сколько нейтронов содержит ядро атома плутония?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После двух последовательных бета-распадов у плутония становится 235 нуклонов и 90 протона. А число нейтронов это разность между числом нуклонов и протонов, получается 235-92=145. Ответ: 145
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