-С Р О Ч Н О- После захвата нейтрона ядро изотопа урана 92U235 превращается в радиоакт??вный изотоп урана, который после двух последовательных бета-распадов превращается в плутоний. Сколько нейтронов содержит ядро атома плутония?

Физика

-С Р О Ч Н О- После захвата нейтрона ядро изотопа урана 92U235 превращается в радиоакт??вный изотоп урана, который после двух последовательных бета-распадов превращается в плутоний. Сколько нейтронов содержит ядро атома плутония?

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