Какие нравственые проблемы поднимает автор сказки двеннадцать месяцев?
Литература
Какие нравственые проблемы поднимает автор сказки двеннадцать месяцев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишите о добром сердце, трудолюбии и отзывчивости падчерицы, о лени и избалованности дочери, о жестокости мачехи и о вашей личной оценке этих качеств.
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