От двух станций растояние между которыми34км одновременно в противоположных напр??влениях отошли два поезда. один поезд шел со скоростью 82км/ч а другой со скоростью на 8 км/ч больше. какое растояние будет между поездами через ...
Математика
От двух станций растояние между которыми34км одновременно в противоположных напр??влениях отошли два поезда. один поезд шел со скоростью 82км/ч а другой со скоростью на 8 км/ч больше. какое растояние будет между поездами через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 82+8=90 км/ч -скорость второго поезда 2) 82*3=246 км -проехал первый поезд за 3 часа 3) 90*3=270 км -проехал второй поезд за 3 часа 4) 246+270=516 км-проехали оба поезда 5) 516+34=550км будет между поездами через 3 часа
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