От двух станций растояние между которыми34км одновременно в противоположных напр??влениях отошли два поезда. один поезд шел со скоростью 82км/ч а другой со скоростью на 8 км/ч больше. какое растояние будет между поездами через ...

Математика

От двух станций растояние между которыми34км одновременно в противоположных напр??влениях отошли два поезда. один поезд шел со скоростью 82км/ч а другой со скоростью на 8 км/ч больше. какое растояние будет между поездами через 3 часа

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