Найдите значение выражения.Ребятки .СРОЧНО.ПОМОГИТЕ!!!!!! (а^2-a^7+a^3):(-a^2)+(a+1)^2 при а=-1
Алгебра
Найдите значение выражения.Ребятки .СРОЧНО.ПОМОГИТЕ!!!!!! (а^2-a^7+a^3):(-a^2)+(a+1)^2 при а=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A²(1-a⁵+a):(-a²)+a²+2a+1=-1+a⁵-a+a²+2a+1=a⁵+a²+a=(-1)⁵+(-1)²-1=-1+1-1=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петр стоит в московском аэропарту на часах 12.50 его самолет вылетает через 35 минут ??о сколько петр будет в Лондоне по лондонскому времени если в...
Русский язык
Укажи строку ,в которой верно подобрано проверочное слово для безударного гласно??о звука. а) м. ряк- марка б) пт. нец- птица в) со. га- снежок г) ...
Математика
Помогитеее!!! Вначале Вова отбежал от школы на 40 м,потом еще на 5 м,Затем пробежал в противоположном направлении 15 м,На каком расстоянии от шко...