Помогитеее!!! Вначале Вова отбежал от школы на 40 м,потом еще на 5 м,Затем пробежал в противоположном направлении 15 м,На каком расстоянии от школы находится Вова?

Математика

Помогитеее!!! Вначале Вова отбежал от школы на 40 м,потом еще на 5 м,Затем пробежал в противоположном направлении 15 м,На каком расстоянии от школы находится Вова?

Автор: Гость