Помогитеее!!! Вначале Вова отбежал от школы на 40 м,потом еще на 5 м,Затем пробежал в противоположном направлении 15 м,На каком расстоянии от школы находится Вова?
Математика
Помогитеее!!! Вначале Вова отбежал от школы на 40 м,потом еще на 5 м,Затем пробежал в противоположном направлении 15 м,На каком расстоянии от школы находится Вова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+5=45-пробежало школы. 45-15=30-пробежал в противоположном направлении
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