На столе стоит стальной куб , длина ребра которого равна 20 см . Какое давление куб создает на поверхность стола ?
Физика
На столе стоит стальной куб , длина ребра которого равна 20 см . Какое давление куб создает на поверхность стола ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано p=7800 кг/м3 h=0,2 м P- ? P=m*g/S=p*g*h=7800*10*0,2=15600 Па
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