Помогите пожалуйста ответить на следующие вопросы; 1) почему России был нужен выход к Азовскому морю? Решал ли он вопрос о превращении нашей страны в мировую морскую державу? 2) в чем была цель поездки Великого посольства? Ка...
История
Помогите пожалуйста ответить на следующие вопросы; 1) почему России был нужен выход к Азовскому морю? Решал ли он вопрос о превращении нашей страны в мировую морскую державу? 2) в чем была цель поездки Великого посольства? Какое влияние оказало поездка на Петра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Выход к Азовскому морю обеспечивал и выход к Чёрному морю.2) Цель поездки- посмотреть как устроена Европа. Именно после неё царь Пётр1 стал переделовать всё на европейский лад.
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