Помогите пожалуйста ответить на следующие вопросы; 1) почему России был нужен выход к Азовскому морю? Решал ли он вопрос о превращении нашей страны в мировую морскую державу? 2) в чем была цель поездки Великого посольства? Ка...

История
Помогите пожалуйста ответить на следующие вопросы; 1) почему России был нужен выход к Азовскому морю? Решал ли он вопрос о превращении нашей страны в мировую морскую державу? 2) в чем была цель поездки Великого посольства? Какое влияние оказало поездка на Петра?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Выход к Азовскому морю обеспечивал и выход к Чёрному морю.2) Цель поездки- посмотреть как устроена Европа. Именно после неё царь Пётр1 стал переделовать всё на европейский лад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СОКРАТИТЕ ДРОБЬ А) 8y в 4 степени, умножить 6y в 2 степени ------------------------------------------------------------- 12y в 3 степени Б)...
Ответить
Математика
-5x(0.8y)0.42=упростить выражение
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему книга наш друг и советчик 7 класс по русскому языку
Ответить
Математика
2/9x+2/3x+2/5x+3/5x=24
Ответить
Литература
Какие книги вы бы взяли с собой на не обитаемый остров? почему ?
Ответить