Помогите пожалуйста ответить на следующие вопросы; 1) почему России был нужен выход к Азовскому морю? Решал ли он вопрос о превращении нашей страны в мировую морскую державу? 2) в чем была цель поездки Великого посольства? Ка...

История

Помогите пожалуйста ответить на следующие вопросы; 1) почему России был нужен выход к Азовскому морю? Решал ли он вопрос о превращении нашей страны в мировую морскую державу? 2) в чем была цель поездки Великого посольства? Какое влияние оказало поездка на Петра?

Автор: Гость