СОКРАТИТЕ ДРОБЬ А) 8y в 4 степени, умножить 6y в 2 степени ------------------------------------------------------------- 12y в 3 степени Б) 5c умножить 8с в 4 степени ------------------------------------------ 4c в 3 ст...
Алгебра
СОКРАТИТЕ ДРОБЬ А) 8y в 4 степени, умножить 6y в 2 степени ------------------------------------------------------------- 12y в 3 степени Б) 5c умножить 8с в 4 степени ------------------------------------------ 4c в 3 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)48у⁶дробь12у³=4у³ Б)40с⁴дробь4с³=10с
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